Тысячи людей без тепла – В Лисичанске частично исчезло отопление

Из-за недостатка воды в Лисичанске приостановили работу одной котельной, что привело к отсутствию теплоснабжения в 110 домах.

В Лисичанске отсутствие отопления наблюдается в 110 домах, трех школах, трех детских садах и четырех медицинских учреждениях.

Такая ситуация сложилась из-за приостановления централизованного водоснабжения в трех городах Украины.

– По состоянию на 7.00 26 декабря в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию семи насосных станций ЛКСП Лисичанскводоканал, без централизованного водоснабжения остаются частично Лисичанск, Приволье и Новодружеск, – сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По предварительным подсчетам, без теплоснабжения в Лисичанске остаются около 5,2 тыс. абонентов. Температура в городе находится на уровне 3° тепла.

Спасатели обещают доставить воду в указанные города, если возникнет такая необходимость.

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров принял постановление, которое позволяет снизить цену на тепло в декабре.