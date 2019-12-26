Украина получит от США вторую партию ракетных комплексов Javelin

Украина договорилась с США о поставках второй партии переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Заместитель министра обороны Анатолий Петренко сообщил, что в течение четвертого квартала за счет сосредоточения ресурсов Минобороны заключило контракт на поставку второй партии ПТРК Javelin.

По его словам, Украина параллельно заказывает аналогичные ракетные комплексы у отечественного производителя.

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– Мы имеем несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей и бронемашин, несколько самолетов, и продолжаем двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиолокационной борьбы. Было реализовано в 2019 году два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставке, – добавил Петренко.

Напомним, в октябре Госдеп США разрешил продажу Украине противотанковых вооружений Javelin почти на $40 млн.