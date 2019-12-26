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Факты / Украина

Дома и за 1390 грн – как украинцы будут праздновать Новый год

Украинцы готовы меньше потратить на новогодний стол, чем в прошлом году.

Дома и за 1390 грн – как украинцы будут праздновать Новый год

Украинцы рассказали социологам, где будут праздновать Новый год и сколько готовы потратить на праздничный стол.

В кругу семьи и дома Новый год встретят 67% наших граждан. 16,5% пойдут в гости к друзьям или родственникам. 3% собираются в новогоднюю ночь посетить общественное заведение или публичное празднование.

0,5% украинцев встретят Новый год в интернете, 2% – в одиночестве перед телевизором, 1% – в интересном путешествии по Украине, 1% – за рубежом, 3% не будут праздновать, а просто пойдут спать, и еще 6% не решили, что им делать.

Читайте: Как украсить стол на Новый год 2020

В этом году украинцы готовы меньше потратить на новогодний стол, чем в прошлом году – 1390 грн против 1752 грн.

В то же время 23% опрошенных (как и в прошлом году) ответили, что у них на новогодний стол нет денег.

К слову, другос опрос показал, что абсолютное большинство украинцев любят новогодние праздники.

Источник: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива

 

Фото: Dreamstime

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