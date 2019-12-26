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Факты / Украина

Какие фракции пропустили больше всего голосований Рады в декабре – КИУ

Оппозиционная платформа – За жизнь и Батькивщина меньше других фракций принимали участие в голосованиях Верховной Рады.

Какие фракции пропустили больше всего голосований Рады в декабре – КИУ

Чаще всего принимали участие в голосованиях Верховной Рады народные депутаты от Слуги народа, Голоса и Европейской солидарности. Существенно ниже этот показатель у депутатов от Оппозиционной платформы – За жизнь и Батькивщина.

Как голосовали фракции в декабре:

Слуга народа – 86%

Голос – 85%

Европейская солидарность – 79%.

Оппозиционной платформы – За жизнь – 62%

Батькивщина – 62%

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– Среди народных депутатов существует неформальное разделение голосований на технические и важные. К первым относятся голосование за поправки и процедурные вопросы принятия законов. Поэтому довольно часто народные депутаты приобщаются только за голосование непосредственного за принятие законов, тогда как технические голосования игнорируют, – сказал председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в декабре состоялось 532 голосования парламента.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины сравнил эффективность работы действующей и предыдущей власти. Владимир Зеленский за шесть месяцев совершил восемь зарубежных визитов. Петр Порошенко за этот же период в 2014 году совершил девять визитов.

Источник: КИУ

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