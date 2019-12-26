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Факты / Украина

Из снарядов и гранат – украинские военные собрали “елку” для оккупантов

Украинские военные собрали импровизированную новогоднюю елку из мин, снарядов и гранат, которые прилетают со стороны оккупантов.

Ялинка зі снарядів

На Мариупольском направлении украинские военные решили не оставлять без “подарков” пророссийских боевиков.

Из снарядов, мин и гранат, которыми обстреливают позиции ВСУ, военные собрали импровизированную новогоднюю елку, высота которой составила два метра.

– Это все боеприпасы, запрещенные Минскими договоренностями. И на их сбор мы потратили всего двадцать минут, – сказал старший офицер командования воинской части Вячеслав.

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По его словам, даже на сбор снарядов для “елки” высотой 10 метров ушло бы не более 4-5 часов.

Этот “подарок” украинские защитники готовы передать боевикам любым способом на определенном ими участке фронта.

К слову, в Минобороны рассказали, что разведка зафиксировала завоз на оккупированные территории Донбасса новых мин и гранат.

Фото: Штаб ООС

Источник: Штаб ООС

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