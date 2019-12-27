Правительство привело административно-территориальное устройство с современными требованиями

На заседании Кабмина министры одобрили законопроект, который определяет четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство одобрило законопроект, который определяет процедуру решения вопросов административно-территориального устройства.

– Делаем административно-территориальное устройство эффективным соответственно с современными потребностями территорий, – отметил премьер.

На протяжении всех лет независимости Украина жила по указу 1981 года – уже несуществующей Украинской ССР.

– Мы эту позорную ситуацию исправляем, – отметил Гончарук.

Читайте: Государство в смартфоне: как правительство будет повышать цифровую грамотность украинцев

Важно отметить, что Кабмин определил процедуры, а не изменил действующее админустройство.

– Правительство тщательно работает над подготовкой законодательной базы. Движемся к завершению реформы местного самоуправления и территориальной организации власти, – подытожил министр.

Напомним, 13 декабря президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона №2598 о децентрализации. Из прочего, в нем предлагают убрать особый статус городов Киев и Севастополь.