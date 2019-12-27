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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин утвердил электронные трудовые

Кабинет министров утвердил порядок учета трудовой деятельности в электронной форме для сотрудника, ФЛП и физлица, которое обеспечивает себя работой самостоятельно.

Кабмин утвердил электронные трудовые

Соответствующее постановление №1084 от 27 ноября 2019 года обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, данные из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования принимаются для утверждения трудового стажа при заключении трудового договора, назначении пенсий и для других целей.

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– Обнародование информации о трудовой деятельности сотрудника допускается только в обезличенном виде, – указано в постановлении.

Ранее Милованов предлагал ввести обязательное заключение трудового договора в письменной форме, а также разрешить удаленную работу.

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