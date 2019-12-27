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Факты / Украина / Общество

Минкульт запускает госканал для оккупированных территорий – дата

На базе телеканала UA|TV в феврале 2020 будет создан телеканал для временно оккупированных территорий.

Телебачення

Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук сообщил, что на базе телеканала UA|TV в феврале 2020 создадут канал для жителей временно оккупированных территорий.

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– Государственный канал будет развлекательно-информационным. Он объединит в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, – добавил первый заместитель.

В ведомстве отмечают, что главная задача – сделать так, чтобы наши граждане на ТОТ слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине.

– Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий, – отметил Максимчук.

Напомним, с 20 января 2020 года медиагруппа StarLightMedia переходит в HD-качество вещания. Почему каналы идут на такой шаг и как это происходило в мире – в материале Фактов ICTV.

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