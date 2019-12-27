В этом году в политической жизни страны произошло много изменений. Половина нардепов впервые стали законодателями и уже успели запомниться своему избирателю. Пройдите тест и узнайте, насколько внимательно вы следили за политическими трендами уходящего года.

Пресс-конференция Януковича в Ростове, президентские дебаты и предвыборная гонка, роспуск старого парламента и формирование нового – это даже не половина событий, за которыми, затаив дыхание, следило украинское общество.

Верховная Рада IX созыва объединила в себе разных политиков, однако уже который месяц нардепы все же функционируют вместе. Комментарии и интервью отдельных политиков разлетелись на крылатые выражения и мемы.

Соцсети активно обсуждают каждый инфоповод и оперативно проявляют свое творчество. Чего только стоил предвыборный лозунг Петра Порошенко, который до сих пор вспоминают в спорах.



































Шепот Богдана и хот-доги. Как вы следили за политикой в 2019 году (ТЕСТ) / 9 фотографий

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А насколько хорошо вы помните популярные высказывания политиков, можно проверить, пройдя тест.



Напомним, народного депутата от Слуги народа Богдана Яременко не накажут за переписку с проституткой в ​​зале Верховной Рады.

Фото: Yoda Consult