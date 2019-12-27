Киев остановился в пробках из-за дорожных работ и большого количества ДТП.

Днем, 27 декабря, в Киеве из-за дорожных работ и большого количества ДТП образовались пробки во многих районах столицы.

Правый берег

Уже привычно из-за ремонта Шулявского моста машины тянутся на проспекте Победы и в центре столицы.

Движение затруднено на улице Новоконстантиновская, возле станции метро Почайна, на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая. Значительные пробки на Подоле, возле станции метро Лукьяновская, на бульваре Шевченко.

Пробки образовались на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, на Большой Окружной дороге.

При этом водители испытывают неудобства только на одном мосту – Южном.

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Левый берег

На левом берегу пробки на проспекте Бажана, в частности возле станций метро Бориспольская, Вырлица, Харьковская, Позняки.

Как сообщалось, в новогоднюю ночь и 1 января центр Киева перекроют для транспорта.