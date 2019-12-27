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Факты / Украина

В деле экс-беркутовцев сменили прокуроров

Генпрокуратура сменила свою группу прокуроров, выступавших по делу против экс-беркутовцев, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане.

В деле экс-беркутовцев сменили прокуроров

В деле бывших бойцов спецподразделения Беркут, обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в феврале 2014 года, сменили группу прокуроров.

Соответствующее постановление в суд направил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Об этом сообщили во время заседания Киевского апелляционного суда.

Речь идет о прокурорах Алексее Донском, Игоре Земскове, Янисе Симонове и Денисе Иванове.

Суд разрешил участвовать в заседании двум группам прокуроров. Из-за технической ошибки прокуроров сменили только по делу о жалобе бывших беркутовцев об изменении меры пресечения Зинченко и Аброськина, но потом к делу добавили жалобы Янишевского, Маринченко и Тамтуры.

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Таким образом суд разрешил остаться старым прокурорам и присоединиться новым к делу Янишевского, Маринченко и Тамтуры.

Адвокат Евгения Закревская подала заявление об отводе новой группы прокуроров.

– Я впервые в жизни вижу, что на заседание приходят прокуроры, которые ни дня не были в этом деле. Они не знакомы с этим делом. Мы уверены, что здесь сейчас происходит – делается исключительно для обмена, – прокомментировала замену прокуроров адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская.

Напомним, 24 декабря суд оставил под стражей экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в феврале 2014 года.

Источник: Громадське

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