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Факты / Украина

Украинская певица Наталка Карпа родила дочь – первые фото

Украинская певица Наталка Карпа родила ребенка. Первым фото девочки поделился счастливый папа.

Украинская певица Наталка Карпа родила дочь – первые фото

Украинская певица Наталка Карпа родила ребенка. Первым фото девочки поделился счастливый папа, Герой АТО Евгений Терехов с позывным Титановый Джексон.

Он рассказал, что девочка появилась на свет в ночь с 26 на 27 декабря. Терехов посвятил ребенку очень трогательные слова в соцсетях.

– Я первый раз вижу эту девочку, но я уже без ума от ее красоты, от ее первой улыбки, от ее ангельских глаз и от ее смуглой кожи, она воплощение чистоты, она – это подарок с небес, – написал Терехов.

 

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#Особенная_ночь… Наконец-то… Я встретился с девчонкой,которая покорила моё сердце — с первого взгляда…👀 Натали,извини…✌️ Я первый раз вижу эту Девчонку… 🥰 Но, я уже без ума от ее красоты, от ее первой улыбки, от ее ангельских глаз и от ее смуглой кожи, она воплощение чистоты,она — это подарок с небес… Правда,пока ещё слегка плаксивая..)) У меня были встречи с самыми главными женщинами в моей жизни …🤔 С мамой и старшей дочкой, с моей любимой (твоей мамой)— ну и теперь с тобой. Это наше первое знакомство. И я,как настоящий мужчина — пытаюсь дышать ровно, и не подавать знаков что я влюблён без памяти,уже за эти несколько секунд. Большие губы,глазки— ну какая же она прекрасная! Вся в меня😂 Ты Ангелочек…💙💛 Которого Бог спустил к нам на землю. моя. Наша. Наша душа. Наша любовь. Наша жизнь. Ты ещё ничего не понимаешь… Но, наша любовь — все подскажет. Сквозь слёзы она уже заулыбалась…) Теперь, я отец двух дочерей ! Двух прекрасных характерных девчонок, в двое больше отвественности, но я всегда готов на все — ради их счастья. Я точно знаю, что уже не зря прожил эту жизнь. Малышка! Добро пожаловать в нашу семью. Мы тебе обещаем, что ты будешь самым счастливым ребёнком в самой любящей семье! Натали,душа моя….💙💛 Спасибо тебе…😘

Публикация от Евгений Терехов (@jacki_boy89)

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Вскоре фото дочери опубликовала и Наталка Карпа и пообещала позже рассказать все подробности.

Пара поженилась в сентябре 2016 года, после того, как молодой человек сделал предложение певице на концерте группы Антитела 14 февраля.

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