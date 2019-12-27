Украинская певица Наталка Карпа родила дочь – первые фото

Украинская певица Наталка Карпа родила ребенка. Первым фото девочки поделился счастливый папа.

Украинская певица Наталка Карпа родила ребенка. Первым фото девочки поделился счастливый папа, Герой АТО Евгений Терехов с позывным Титановый Джексон.

Он рассказал, что девочка появилась на свет в ночь с 26 на 27 декабря. Терехов посвятил ребенку очень трогательные слова в соцсетях.

– Я первый раз вижу эту девочку, но я уже без ума от ее красоты, от ее первой улыбки, от ее ангельских глаз и от ее смуглой кожи, она воплощение чистоты, она – это подарок с небес, – написал Терехов.

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Вскоре фото дочери опубликовала и Наталка Карпа и пообещала позже рассказать все подробности.

Пара поженилась в сентябре 2016 года, после того, как молодой человек сделал предложение певице на концерте группы Антитела 14 февраля.