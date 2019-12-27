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Факты / Украина / Политика

Как нардепы будут праздновать Новый год и Рождество

Народные депутаты рассказали, как собираются праздновать Новый год и Рождество, а также, какие ценные подарки они получали на праздники.

Как нардепы будут праздновать Новый год и Рождество

В новом выпуске проекта Под куполом народные депутаты в интервью журналисту Фактов ICTV Василиб Сафьянюку рассказали, как будут праздновать новогодние праздники. а также, какие подарки им запомнились больше всего.

– Будем праздновать в семейном кругу. Скажу честно, для меня это необычная практика, потому что до этого была работа 10 лет, – рассказал депутат от Слуги народа Александр Скичко.

Также с семьей  будет праздновать замглавы фракции слуга народа Евгения Кравчук и нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.

– Новый год обычно встречаю в АТО. Посмотрим, как будет в этом году, однако Рождество обязательно с семьей, – заявила депутат от ЕС София Федина.

Николай Тищенко отметил, что сначала будет праздновать Новый год с коллегами из фракции, а затем поедет к семье.

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Также нардепы рассказали, какие новогодние подарки им запомнились больше всего.

– Одежда, книги в детстве. Когда растешь в 90-х, то одежда замечательный подарок, – заявила Евгения Кравчук.

Роман Грищук рассказал о компьютере, который ему подарили родители в восьмом классе, а Алексей Гончаренко ценным презентом назвал открытку от сына.

– Стишок от дочери, который стал для нее первый в жизни, – поделился Александр Скичко.

Ранее героем проекта Под куполом был нардеп от Голоса Роман Лозинский.

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