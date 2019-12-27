Сегодня, 27 декабря, верующие отмечают День апостола и евангелиста Иоанна. О тех, кто празднует сегодня именины и приметы в этот день – в материале Фактов ICTV.

27 декабря в Украине и во всем мире отмечают День апостола и евангелиста Иоанна и Филимонов день.

Иоанн является автором одного из Евангелий Иисуса Христа и Откровений. После своего призвания святой не расставался со Спасителем и был одним из трех учеников, которых Господь особенно приблизил к Себе. На Кресте Иисус поручил Иоанну заботиться о Деве Марии.

Церковь в этот день также чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за веру при императоре Диоклетиане на рубеже II и III веков.

Именины отмечают владельцы таких имен: Левко, Фирс, Каллиник, Ариан.

Читайте: Лунный календарь на январь 2020 – благоприятные дни и запреты

Приметы

Теплый день – к жаркому лету.

Погода меняется в течение дня – к оттепели.

Ветер дует в одно сторону, а облака плывут в другую – к снежной погоде.

Ночью иней был – к снегопаду.

Над лесом видно синие пятна – к снегу.

Что нельзя делать 27 декабря

В этот день не рекомендуется выходить из дома, не умывшись. Также нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу, употреблять алкоголь.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019.