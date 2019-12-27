Удешевление отопления – первые города, где придут платежки по сниженным тарифам

Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и другие города получат платежки со сниженными тарифами.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что местные власти начали пересматривать тарифы для населения.

– Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого — там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%, – написал он.

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Гончарук призвал всех представителей власти на местах активно приобщаться к процессу.

– Это результат совместной работы нашей команды и президента Украины. И мы только начинаем! – говорится в сообщении премьера.



Напомним, правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.