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Факты / Украина

Хорошее развитие: Совет Европы прокомментировал обмен удерживаемыми лицами

В Совете Европы прокомментировали обмен пленными между Украиной, “ЛНР” и “ДНР”.

Хорошее развитие: Совет Европы прокомментировал обмен удерживаемыми лицами

Пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген отреагировал на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и “Л/ДНР”.

Он назвал это событие хорошим развитием:

– Хорошее развитие сегодня: Украина, “ЛНР” и “ДНР” начинают обмен заключенными всех на всех.

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Напомним, в Офисе президента подтвердили, что обмен пленными между Украиной и “Л/ДНР” завершен. Домой вернулись 76 украинцев.

Фото: Dreamstime

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