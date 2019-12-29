Хорошее развитие: Совет Европы прокомментировал обмен удерживаемыми лицами

В Совете Европы прокомментировали обмен пленными между Украиной, “ЛНР” и “ДНР”.

Пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген отреагировал на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и “Л/ДНР”.

Он назвал это событие хорошим развитием:

– Хорошее развитие сегодня: Украина, “ЛНР” и “ДНР” начинают обмен заключенными всех на всех.

A good development today: Ukraine and separatists begin all-for-all prisoner swap – reports – Reuters https://t.co/4vvUHQYyQ5 — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 29 декабря 2019 г.

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Напомним, в Офисе президента подтвердили, что обмен пленными между Украиной и “Л/ДНР” завершен. Домой вернулись 76 украинцев.