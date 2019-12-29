Колебания гривны не нужно ограничивать – Милованов

Колебания гривны являются нормальным явлением, уровень которого не нужно ограничивать процентным показателем.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что не видит каких-либо проблем в колебании курса национальной валюты.

По его словам, есть мнение, что курс гривны не должен колебаться больше, чем на 10% в год.

– Как экономист я считаю, что курс должен устанавливаться спросом и предложением. И не нужно ограничивать уровень колебаний. Особенно в тот момент, когда экономика трансформируется. Потому курс – это относительная цена украинской экономики к мировой, – сообщил министр.

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Тем не менее, Милованов считает, что уровень колебания гривны в 18% в 2019 году является слишком большим.

Он добавил, что в Польше уровень колебаний нацвалюты составил 8%, а в Великобритании – 10%.

К слову, в НБУ установили курс гривны к иностранным валютам, который продержится до 7 января 2020 года.

Источник: Тимофей Милованов