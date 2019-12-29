В посольстве США заявили, что и дальше будут оставаться на стороне Украины.

Посольство США в Украине приветствует обмен пленными между Украиной и ОРДЛО, который состоялся 29 декабря.

Обмен пленными прошел в рамках договоренностей, которых достигли лидеры стран нормандской четверки на саммите в декабре.

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– Учитывая то, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму, – сообщает пресс-служба посольства США.

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала список лиц, которых удалось освободить в результате обмена пленными.

Среди освобожденных украинцев 12 военных и 64 гражданских. Всего удалось вернуть в Украину 76 граждан.

Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine