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Факты / Украина

В посольстве США одобрили обмен пленными между Украиной и ОРДЛО

В посольстве США заявили, что и дальше будут оставаться на стороне Украины.

В посольстве США одобрили обмен пленными между Украиной и ОРДЛО

Посольство США в Украине приветствует обмен пленными между Украиной и ОРДЛО, который состоялся 29 декабря.

Обмен пленными прошел в рамках договоренностей, которых достигли лидеры стран нормандской четверки на саммите в декабре.

Читайте: Обмен пленными между Украиной и “Л/ДНР” завершен

– Учитывая то, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму, – сообщает пресс-служба посольства США.

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала список лиц, которых удалось освободить в результате обмена пленными.

Среди освобожденных украинцев 12 военных и 64 гражданских. Всего удалось вернуть в Украину 76 граждан.

Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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