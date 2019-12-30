PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погода в Украине на 30 декабря (КАРТА)

30 декабря в Украине ожидается облачная погода без осадков.

Погода в Украине на 30 декабря (КАРТА)

Погода в Украине в понедельник, 30 декабря, будет облачной, однако осадков в этот день не ожидается.

Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 5° мороза до 1° тепла. На западе Украины до 9° с отметкой минус.

Днем не стоит ожидать значительного потепления. Столбики термометров покажут от 3° мороза до 4° тепла.

Читайте: Погода на Новый год 2020 – прогноз синоптиков (КАРТА)

В Киеве сегодня без существенных осадков.

Ночью температура будет колебаться в пределах 3-5° ниже нуля, а днем ​​в столице следует ожидать 1-3° мороза.

К слову, синоптики рассказали, какой погоды стоит ожидать на Рождество в Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка