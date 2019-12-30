30 декабря в Украине ожидается облачная погода без осадков.

Погода в Украине в понедельник, 30 декабря, будет облачной, однако осадков в этот день не ожидается.

Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 5° мороза до 1° тепла. На западе Украины до 9° с отметкой минус.

Днем не стоит ожидать значительного потепления. Столбики термометров покажут от 3° мороза до 4° тепла.

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В Киеве сегодня без существенных осадков.

Ночью температура будет колебаться в пределах 3-5° ниже нуля, а днем ​​в столице следует ожидать 1-3° мороза.

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