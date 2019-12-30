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Факты / Украина

Охота была законной: Шуфрич отстреливал редких животных в Африке и делал фото

В сети появились фото с охоты народного депутата Нестора Шуфрича на редких животных в Африке.

шуфрич убил носорога

28 декабря в сообществе Ban Trophy Hunting France/Un clic Pour Un Safari, которое выступает за запрет спортивной охоты появились фото народного депутата Нестора Шуфрича в африканском сафари.

Политик сфотографировался на фоне убитых им черного носорога, бурой гиены, антилопы гну, антилопы орикс.

Также есть фото в обнимку с мертвым леопардом.

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Пресс-служба Шуфрича подтвердила подлинность фотографий и заявила, что они были сделаны летом 2013 года.

– Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу, – говорится в сообщении.

Шуфрич подчеркнул, что охотился исключительно на самцов зрелого возраста, которые потеряли способность давать потомство и представляли опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе.

После 2013 года нардеп в Африку на охоту не ездил.

Напомним, в Словении суд запретил отстреливать волков и медведей. Это привело к многочисленным митингам и протестам.

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