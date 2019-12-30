PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Отстаивание мира на условиях Украины: Пристайко подбил итоги года

Ключевая задача МИД- отстаивание мира на условиях Украины, заявил министр внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

Отстаивание мира на условиях Украины: Пристайко подбил итоги года

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о предновогодних итогах работы внешнеполитического ведомства.

По его словам, ключевая задача внешнеполитического ведомства заключается в отстаивании мира на условиях Украины.

– Мы работаем, чтобы украинцы были дома, а не в российских или оккупационных тюрьмах. Мы восстановили нормандский формат на уровне лидеров. Первый и главный пока итог – 76 украинцев вчера вернулись из плена, – заявил министр.

Вместе с тем, Пристайко отметил, что МИД осуществляет соответствующую работу, чтобы доказать, что Украина является надежным транзитером газа, а проекты вроде Северного потока-2 – политическими попытками обойти Украину.

– Анбандлинг Нафтогаза и получение компенсации от Газпрома – важные победы на этом направлении. Победы, прежде всего, ради нашей экономики, – считает министр.

Читайте: Вернуть живых героев – моя обязанность как президента – Зеленский

Кроме того, глава МИД сообщил, что ведется работа ради безопасности украинских граждан, в том числе, на территории России.

– С 1 марта – выезд в РФ только по биометрике. Никаких подделок, никаких детских свидетельств без фото, цифровая база и максимальное удобство и безопасность, – сообщил Пристайко.

Напомним, во время обмена пленными Украине удалось освободить 76 граждан. Ради этого в ОРДЛО пришлось отдать 127 человек.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Германия отказалась предоставить Украине военную помощь
Германия отказалась предоставить Украине военную помощь
Пристайко отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане
Пристайко отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане
Украина надеется на разведение на Донбассе до нормандского саммита – Пристайко
Украина надеется на разведение на Донбассе до нормандского саммита – Пристайко
Списки на обмен пленными дорабатывают – Пристайко
Списки на обмен пленными дорабатывают – Пристайко
Въезд в РФ по загранпаспорту: Пристайко назвал преимущества
Въезд в РФ по загранпаспорту: Пристайко назвал преимущества
Кто заглядывает на чужое, плохо заканчивает: Пристайко ответил Путину
Кто заглядывает на чужое, плохо заканчивает: Пристайко ответил Путину
Вопрос безопасности: Пристайко о въезде в РФ по загранпаспорту
Вопрос безопасности: Пристайко о въезде в РФ по загранпаспорту
Вадим Пристайко
Прогресс в обновлении списка пленных отсутствует – Пристайко
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка