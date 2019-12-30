Отстаивание мира на условиях Украины: Пристайко подбил итоги года

Ключевая задача МИД- отстаивание мира на условиях Украины, заявил министр внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о предновогодних итогах работы внешнеполитического ведомства.

По его словам, ключевая задача внешнеполитического ведомства заключается в отстаивании мира на условиях Украины.

– Мы работаем, чтобы украинцы были дома, а не в российских или оккупационных тюрьмах. Мы восстановили нормандский формат на уровне лидеров. Первый и главный пока итог – 76 украинцев вчера вернулись из плена, – заявил министр.

Вместе с тем, Пристайко отметил, что МИД осуществляет соответствующую работу, чтобы доказать, что Украина является надежным транзитером газа, а проекты вроде Северного потока-2 – политическими попытками обойти Украину.

– Анбандлинг Нафтогаза и получение компенсации от Газпрома – важные победы на этом направлении. Победы, прежде всего, ради нашей экономики, – считает министр.

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Кроме того, глава МИД сообщил, что ведется работа ради безопасности украинских граждан, в том числе, на территории России.

– С 1 марта – выезд в РФ только по биометрике. Никаких подделок, никаких детских свидетельств без фото, цифровая база и максимальное удобство и безопасность, – сообщил Пристайко.

Напомним, во время обмена пленными Украине удалось освободить 76 граждан. Ради этого в ОРДЛО пришлось отдать 127 человек.