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Факты / Украина

Сколько стоит такси на Новый год в Киеве

О стоимости такси в Киеве в новогоднюю ночь – читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько стоит такси на Новый год в Киеве

Стоимость такси в Киеве часто зависит от загруженности дорог, погодных условий и спроса.

В Новый год особенно за час до боя курантов и через час после, как правило, стоимость проезда на такси возрастает.

Читайте: Как фуникулер в Киеве будет работать на Новый год 2020

В 23.00 31 декабря в Киеве в среднем цены на такси взлетели на 40-50 грн.

Для сравнения Факты ICTV выбрали три службы Яндекс, Bolt и Uklon и проезд по самым популярным направлениям в разные концы города: Дарница, Нивки и Позняки.

Сколько стоит такси в Новый год в Киеве:

Сколько стоит такси на Новый год в Киеве / 8 фотографий

Сколько стоит такси в будний день в Киеве:

Сколько стоит такси на Новый год в Киеве / 9 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что график работы метро и наземного транспорта в Киеве в новогоднюю ночь продлят на три часа – до 3.00.

Фото: Dreamstime

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