Как быть счастливым в 2020 году – совет от Епифания

Глава ПЦУ Епифаний рассказал, как стать счастливым в новом 2020 году.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что для того, чтобы быть счастливыми в 2020 году, следует ежедневно творить добро.

– Для каждого из нас год, который завершается, был богат на различные события: на радость и печаль, на достижения и потери, были хорошие и, как мы привыкли говорить, плохие дни. Но, по словам святителя Иоанна Златоуста, день бывает плохой или хорош не по своей природе, а из-за нашей искренности или равнодушия, – отметил Епифаний.

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Он добавил, что если человек делает добро, то для него день будет добрым и полезным, если же нет – то плохим и будет иметь соответствующие последствия.

– Когда мы будем помнить об этом и настраивать себя на добро, совершая каждый день молитвы и дела милосердия, то не только один день, а весь год будет для нас счастливым, потому что будет духовно полезным, – отметил глава ПЦУ.

Ранее Факты ICTV писали, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым.

Фото: pomisna