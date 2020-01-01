Наступил 2020 год, в котором Украина будет праздновать 29-ю годовщину независимости. Факты ICTV предлагают начать его патриотически – с гимна Украины.

Новый год 2020 начните патриотичным видео – гимном Украины.

Ще не вмерла України

Слова: Павла Чубинского

Музыка: Михаила Вербицкого

Ще не вмерла України ні слава, ні воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,

За Карпати відоб’ється, згомонить степами,

України слава стане поміж ворогами.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Факты ICTV также подобрали для вас несколько патриотических поздравлений к Новому году.

Читайте: Прикольные поздравления с Новым годом 2020

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде.

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя ввірветься казка!

***

З Новим роком, добрі люди!

Сподіваюсь, з вами буде

Запашна, смачна хлібина,

Щастям сповнена година,

Сіль жадана на столі,

Лад і спокій на землі!

***

Рік Новий – казковий час!

Хай здивує щастям вас.

Рік добра і рік кохання.

Тож приймайте привітання:

Будьте добрі та здорові,

Побажаємо любові.

Світла й радості багато,

Щоб життя було, як свято!

***

З Новим роком!

З Новим щастям!

Хай завжди в очах іскриться

Успіх, радість і кохання.

Хай здійсняться всі бажання,

Хай вас криза не лякає,

Грип-застуда оминає.

Щоб достаток був у домі,

Щоб усі були здорові!

Ранее Факты ICTV собрали лучшие идеи подарков на Новый год 2020.