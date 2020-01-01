Наступил 2020 год, в котором Украина будет праздновать 29-ю годовщину независимости. Факты ICTV предлагают начать его патриотически – с гимна Украины.
Новый год 2020 начните патриотичным видео – гимном Украины.
Ще не вмерла України
Слова: Павла Чубинского
Музыка: Михаила Вербицкого
Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб’ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Факты ICTV также подобрали для вас несколько патриотических поздравлений к Новому году.
Читайте: Прикольные поздравления с Новым годом 2020
***
З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде.
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя ввірветься казка!
***
З Новим роком, добрі люди!
Сподіваюсь, з вами буде
Запашна, смачна хлібина,
Щастям сповнена година,
Сіль жадана на столі,
Лад і спокій на землі!
***
Рік Новий – казковий час!
Хай здивує щастям вас.
Рік добра і рік кохання.
Тож приймайте привітання:
Будьте добрі та здорові,
Побажаємо любові.
Світла й радості багато,
Щоб життя було, як свято!
***
З Новим роком!
З Новим щастям!
Хай завжди в очах іскриться
Успіх, радість і кохання.
Хай здійсняться всі бажання,
Хай вас криза не лякає,
Грип-застуда оминає.
Щоб достаток був у домі,
Щоб усі були здорові!
Ранее Факты ICTV собрали лучшие идеи подарков на Новый год 2020.