Кабинет министров рекомендует перенести два рабочих дня, чтобы на Новый год 2020 украинцы отдыхали четыре дня подряд.
Перед Новым годом 2020 рекомендуют перенести рабочие дни с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно.
Таким образом постановление Кабинета министров № 7-р предлагает четыре выходных дня на Новый год 2019 – с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.
Также в декабре ожидается дополнительный выходной 25 числа – Рождество.
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Кроме того, четыре выходных может быть и в январе 2020 года.
Предлагается перенести рабочий день с 6 на 11 января. Таким образом выходные будут длиться с 4 по 7 января.
К слову, Факты ICTV собрали варианты для встречи Нового года 2020 в Европе.
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