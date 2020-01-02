Куда пойти на рождественские выходные в Киеве: программа мероприятий

В Киеве на Софийской и Контрактовой площади продолжаются новогодние и рождественские празднования.
На выходных 4-5 января, киевлян и гостей столицы приглашают на Софийскую и Контарктову площадь на праздничные концерты.
На Софийской площади 4 января будут выступать:
- 17.00 – Kyiv Opera Theatre;
- 18.30 – Скрипач-виртуоз Денис Боев&band;
- 19.30 – Группа Круассан;
- 20.30 – DJ.
В воскресенье, 5 января, будут поднимать настроение:
- 17.00 – Imaginarium;
- 18.00 – Андрей Чмут & band;
- 19.00 – Киевский Академический Муниципальный эстрадно-духовой оркестр;
21.00 – DJ.
На Рождество 7 января ожидается праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт:
- 15.00 – Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль Калина;
- 16.40 – Киевский академический театр украинского фольклора Берегиня;
- 17.40 – Веселые Вуйки;
- 18.40 – Folky Funky;
- 19.40 – СКАЙ;
- 21.00 – DJ.
Читайте: Прогноз погоды на Рождество 2020
На Контрактовой площади можно посетить стрит-арт каток, резиденцию Святого Николая, покататься на большом колесе обозрения и горках.
В праздничные дни с 19.00 до 22.00 там будет звучать музыка от диджеев:
- 3 января – специальный гость DJ SHNAPS;
- 4 января – Dj Konstantin Ozeroff;
- 5 января – Sunny.
На Святого Василия, 14 января, на Подоле будут щедровать и выступать фольклорные коллективы.
На Певческом поле до 2 февраля продлится новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей Легенды Поднебесной. До 20 января можно посетить Йоль: Новогодний город магии! в парке имени Тараса Шевченко.
А 19 января возле часовни в честь Крещения Господня в парке культуры и отдыха Гидропарк киевлян приглашают на праздник Крещения.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали афишу мероприятий, куда пойти на Рождество 2020 в Киеве.