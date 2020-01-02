Куда пойти на рождественские выходные в Киеве: программа мероприятий

В Киеве на Софийской и Контрактовой площади продолжаются новогодние и рождественские празднования.

На выходных 4-5 января, киевлян и гостей столицы приглашают на Софийскую и Контарктову площадь на праздничные концерты.

На Софийской площади 4 января будут выступать:

17.00 – Kyiv Opera Theatre;

18.30 – Скрипач-виртуоз Денис Боев&band;

19.30 – Группа Круассан;

20.30 – DJ.

В воскресенье, 5 января, будут поднимать настроение:

17.00 – Imaginarium;

18.00 – Андрей Чмут & band;

19.00 – Киевский Академический Муниципальный эстрадно-духовой оркестр;

21.00 – DJ.

На Рождество 7 января ожидается праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт:

15.00 – Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль Калина;

16.40 – Киевский академический театр украинского фольклора Берегиня;

17.40 – Веселые Вуйки;

18.40 – Folky Funky;

19.40 – СКАЙ;

21.00 – DJ.

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На Контрактовой площади можно посетить стрит-арт каток, резиденцию Святого Николая, покататься на большом колесе обозрения и горках.

В праздничные дни с 19.00 до 22.00 там будет звучать музыка от диджеев:

3 января – специальный гость DJ SHNAPS;

4 января – Dj Konstantin Ozeroff;

5 января – Sunny.

На Святого Василия, 14 января, на Подоле будут щедровать и выступать фольклорные коллективы.

На Певческом поле до 2 февраля продлится новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей Легенды Поднебесной. До 20 января можно посетить Йоль: Новогодний город магии! в парке имени Тараса Шевченко.

А 19 января возле часовни в честь Крещения Господня в парке культуры и отдыха Гидропарк киевлян приглашают на праздник Крещения.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали афишу мероприятий, куда пойти на Рождество 2020 в Киеве.