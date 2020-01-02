Подарок в новом году: в Украину вернули уникальную картину

В Украину вернули картину Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной, которая была вывезена во время нацистской оккупации во Второй мировой войне.

При содействии Министерства культуры, молодежи и спорта в Украину удалось вернуть картину украинского художника Михаила Панина.

Речь идет о работе Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной, которая была вывезена нацистами во время оккупации Днепра в 1941-1943 годах.

– Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американскими супругами Трейси картины в дар Украине, которая в 2017 году была заявлена ​​к продаже на аукционе Potomack Сompany, – сообщила пресс-служба министерства.

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В МКМС добавили, что возвращение указанной картины является результатом партнерства Украины и США.

Кроме того, оно показывает и международное признание потерь культурных ценностей нашей страны во время Второй мировой войны.

К слову, в Полтавской области археологи нашли артефакты VI века до нашей эры.

Фото: Минкульт