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Факты / Украина

Подарок в новом году: в Украину вернули уникальную картину

В Украину вернули картину Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной, которая была вывезена во время нацистской оккупации во Второй мировой войне.

Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною

При содействии Министерства культуры, молодежи и спорта в Украину удалось вернуть картину украинского художника Михаила Панина.

Речь идет о работе Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной, которая была вывезена нацистами во время оккупации Днепра в 1941-1943 годах.

– Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американскими супругами Трейси картины в дар Украине, которая в 2017 году была заявлена ​​к продаже на аукционе Potomack Сompany, – сообщила пресс-служба министерства.

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В МКМС добавили, что возвращение указанной картины является результатом партнерства Украины и США.

Кроме того, оно показывает и международное признание потерь культурных ценностей нашей страны во время Второй мировой войны.

К слову, в Полтавской области археологи нашли артефакты VI века до нашей эры.

Фото: Минкульт

Источник: Минкульт

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