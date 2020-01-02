В четверг, 2 января, по всей территории Украины будет морозная погода.
В западных областях 2 января температура воздуха днем составит до -1°, ночью ожидается до -5°.
В северных и центральных регионах также ожидается похолодание. Столбики термометров покажут до -2° днем и -5° ночью.
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На востоке страны температура днем до -2°, ночью до -5°.
В южных областях днем до +3°, а ночью до -4°.
В Киеве 2 января днем температура составит до -1°, ночью столбики термометров покажут -4°.
К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Рождество.
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