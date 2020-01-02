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Факты / Украина

Угрожали и требовали деньги: ФСБ пыталась завербовать украинца

Сотрудник ФСБ РФ склонял украинца к шпионским действиям против Вооруженных Сил Украины.

Угрожали и требовали деньги: ФСБ пыталась завербовать украинца

ФСБ РФ задержала житель Мариуполя при пересечении государственной границы с Украиной.

Сотрудник российской спецслужбы, применяя психологическое давление, пытался склонить украинца к шпионским действиям против Вооруженных Сил Украины и сотрудников правоохранительных органов Украины.

Также нашему гражданину угрожали созданием искусственных препятствий при осуществлении им и его коллегами предпринимательской деятельности. Сотрудник ФСБ угрожал, что ему закроют въезд на территорию РФ и не позволят встречаться с близкими родственниками, которые там проживают.

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Служба безопасности Украины предупреждает, что в поле зрения спецслужб РФ может попасть любой гражданин.

Напомним, СБУ разоблачила группу хакеров, которые продавали россиянам информацию из закрытых государственных ресурсов.

Источник: СБУ

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