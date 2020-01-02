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Факты / Украина / Общество

В Одессе за новогодние елки дают конфеты (АДРЕСА)

Городские власти Одессы просят жителей после праздников не выбрасывать новогодние елки возле мусорных контейнеров, а сдать в специальных пунктах приема и получить за это сладости.

Ялинка

Одесситам предлагают после новогодних праздников сдавать елки в специальных местах, а не оставлять возле мусорных баков.

За это можно получить конфеты или другие сладости.

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При этом количество принесенных деревьев не скажется на количестве сладкого.

Такая акция продлится до 1 февраля.

Пункты приема елок в Одессе:

  1. ул. Ак. Королева, 114 (во дворе);
  2. ул. Ак. Вильямса, 65, 59;
  3. просп. Ак. Глушко, 21/1 (за домом);
  4. ул. Ак. Королева, 53/1 (футбольное поле во дворе);
  5. ул. Ак. Вильямса, 46/3;
  6. просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином Копейка);
  7. Люстдорфская дорога, 176 (во дворе),
  8. просп. Ак. Глушко, 26 (в парке);
  9. ул. Ильфа и Петрова, 10 Б (торец дома);
  10. ул. Ильфа и Петрова, 12 (за ТП);
  11. ул. Ак. Королева, 80А, 80 Б (зеленая зона);
  12. ул. Ак. Вильямса, 81/3 (во дворе);
  13. просп. Ак. Глушко, 22 (за ТП);
  14. ул. Шишкина, 52/2А;
  15. просп. Небесной Сотни, 4; 55;
  16. ул. Героев Крут, 1;
  17. ул. Варненская, 5/2;
  18. просп. Адмиральский, 9;
  19. ул. Космонавтов, 68 (ПУ-12);
  20. ул. Юрия и Ивана Лип, 38 (ЖКС);
  21. ул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24);
  22. ул. Ак. Филатова, 29 Б (ПУ-3);
  23. Овидиопольская дорога, 8 (ПУ-46);
  24. ул. Ефимова, 2 (ПУ-5);
  25. ул. Болгарская, 16;
  26. ул. Балковская, 199;
  27. ул. Средняя, 47;
  28. ул. Б. Хмельницкого, 64;
  29. просп. Александровский, 4;
  30. ул. Канатная, 19/21;
  31. ул. Большая Арнаутская, 18;
  32. просп. Александровский, 27;
  33. ул. Кутузакия, 28;
  34. ул. Десятого апреля, 2;
  35. ул. Нежинская, 28;
  36. ул. Княжеская, 4;
  37. ул. Транспортная, 8А;
  38. просп. Шевченко, 11 (со стороны ул. Р. Кармена);
  39. ул. Сегедская, 8;
  40. ул. Черняховского, 5;
  41. ул. Тираспольская, 13 (во дворе);
  42. ул. Посмитного, 33/Фонтанская дорога, 65;
  43. ул. Малая Арнаутская, 25;
  44. ул. Большая Арнаутская, 83;
  45. ул. Атамана Чепиги, 9;
  46. ул. Балковская, 36/5;
  47. ул. Сергея Ядова, 22;
  48. просп. Добровольского, 148 А (возле теплотрассы);
  49. просп. Добровольского, 18 А (возле бойлерной);
  50. ул. Заболотного, 36;
  51. ул. Высоцкого, 20 (возле бойлерной);
  52. ул. Бочарова, 1 (возле бойлерной);
  53. ул. Давида Ойстраха, 13 (возле бойлерной);
  54. ул. Заболотного, 19;
  55. просп. Добровольского, 95;
  56. ул. Марсельская, 9;
  57. ул. Героев обороны Одессы, 76;
  58. ул. Крымская, 70;
  59. ул. Заболотного, 55;
  60. ул. Капитана Кузнецова, 95;
  61. ул. Героев обороны Одессы, 18;
  62. Николаевская дорога, 297;
  63. Николаевская дорога, 309;
  64. ул. Черноморского казачества, 167;
  65. ул. Николая Плыгуна, 3;
  66. ул. Ширшова, 21;
  67. ул. Краснослободская, 88.

К слову, в Киеве заработали 15 площадок для сбора новогодних елок после праздников.

Источник: Одесский горсовет

Фото: Pixabay

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