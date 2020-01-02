В Одессе за новогодние елки дают конфеты (АДРЕСА)

Городские власти Одессы просят жителей после праздников не выбрасывать новогодние елки возле мусорных контейнеров, а сдать в специальных пунктах приема и получить за это сладости.

Одесситам предлагают после новогодних праздников сдавать елки в специальных местах, а не оставлять возле мусорных баков.

За это можно получить конфеты или другие сладости.

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При этом количество принесенных деревьев не скажется на количестве сладкого.

Такая акция продлится до 1 февраля.

Пункты приема елок в Одессе:

ул. Ак. Королева, 114 (во дворе); ул. Ак. Вильямса, 65, 59; просп. Ак. Глушко, 21/1 (за домом); ул. Ак. Королева, 53/1 (футбольное поле во дворе); ул. Ак. Вильямса, 46/3; просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином Копейка); Люстдорфская дорога, 176 (во дворе), просп. Ак. Глушко, 26 (в парке); ул. Ильфа и Петрова, 10 Б (торец дома); ул. Ильфа и Петрова, 12 (за ТП); ул. Ак. Королева, 80А, 80 Б (зеленая зона); ул. Ак. Вильямса, 81/3 (во дворе); просп. Ак. Глушко, 22 (за ТП); ул. Шишкина, 52/2А; просп. Небесной Сотни, 4; 55; ул. Героев Крут, 1; ул. Варненская, 5/2; просп. Адмиральский, 9; ул. Космонавтов, 68 (ПУ-12); ул. Юрия и Ивана Лип, 38 (ЖКС); ул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24); ул. Ак. Филатова, 29 Б (ПУ-3); Овидиопольская дорога, 8 (ПУ-46); ул. Ефимова, 2 (ПУ-5); ул. Болгарская, 16; ул. Балковская, 199; ул. Средняя, 47; ул. Б. Хмельницкого, 64; просп. Александровский, 4; ул. Канатная, 19/21; ул. Большая Арнаутская, 18; просп. Александровский, 27; ул. Кутузакия, 28; ул. Десятого апреля, 2; ул. Нежинская, 28; ул. Княжеская, 4; ул. Транспортная, 8А; просп. Шевченко, 11 (со стороны ул. Р. Кармена); ул. Сегедская, 8; ул. Черняховского, 5; ул. Тираспольская, 13 (во дворе); ул. Посмитного, 33/Фонтанская дорога, 65; ул. Малая Арнаутская, 25; ул. Большая Арнаутская, 83; ул. Атамана Чепиги, 9; ул. Балковская, 36/5; ул. Сергея Ядова, 22; просп. Добровольского, 148 А (возле теплотрассы); просп. Добровольского, 18 А (возле бойлерной); ул. Заболотного, 36; ул. Высоцкого, 20 (возле бойлерной); ул. Бочарова, 1 (возле бойлерной); ул. Давида Ойстраха, 13 (возле бойлерной); ул. Заболотного, 19; просп. Добровольского, 95; ул. Марсельская, 9; ул. Героев обороны Одессы, 76; ул. Крымская, 70; ул. Заболотного, 55; ул. Капитана Кузнецова, 95; ул. Героев обороны Одессы, 18; Николаевская дорога, 297; Николаевская дорога, 309; ул. Черноморского казачества, 167; ул. Николая Плыгуна, 3; ул. Ширшова, 21; ул. Краснослободская, 88.

К слову, в Киеве заработали 15 площадок для сбора новогодних елок после праздников.

Источник: Одесский горсовет