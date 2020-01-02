В Одессе за новогодние елки дают конфеты (АДРЕСА)

Городские власти Одессы просят жителей после праздников не выбрасывать новогодние елки возле мусорных контейнеров, а сдать в специальных пунктах приема и получить за это сладости.
Одесситам предлагают после новогодних праздников сдавать елки в специальных местах, а не оставлять возле мусорных баков.
За это можно получить конфеты или другие сладости.
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При этом количество принесенных деревьев не скажется на количестве сладкого.
Такая акция продлится до 1 февраля.
Пункты приема елок в Одессе:
- ул. Ак. Королева, 114 (во дворе);
- ул. Ак. Вильямса, 65, 59;
- просп. Ак. Глушко, 21/1 (за домом);
- ул. Ак. Королева, 53/1 (футбольное поле во дворе);
- ул. Ак. Вильямса, 46/3;
- просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином Копейка);
- Люстдорфская дорога, 176 (во дворе),
- просп. Ак. Глушко, 26 (в парке);
- ул. Ильфа и Петрова, 10 Б (торец дома);
- ул. Ильфа и Петрова, 12 (за ТП);
- ул. Ак. Королева, 80А, 80 Б (зеленая зона);
- ул. Ак. Вильямса, 81/3 (во дворе);
- просп. Ак. Глушко, 22 (за ТП);
- ул. Шишкина, 52/2А;
- просп. Небесной Сотни, 4; 55;
- ул. Героев Крут, 1;
- ул. Варненская, 5/2;
- просп. Адмиральский, 9;
- ул. Космонавтов, 68 (ПУ-12);
- ул. Юрия и Ивана Лип, 38 (ЖКС);
- ул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24);
- ул. Ак. Филатова, 29 Б (ПУ-3);
- Овидиопольская дорога, 8 (ПУ-46);
- ул. Ефимова, 2 (ПУ-5);
- ул. Болгарская, 16;
- ул. Балковская, 199;
- ул. Средняя, 47;
- ул. Б. Хмельницкого, 64;
- просп. Александровский, 4;
- ул. Канатная, 19/21;
- ул. Большая Арнаутская, 18;
- просп. Александровский, 27;
- ул. Кутузакия, 28;
- ул. Десятого апреля, 2;
- ул. Нежинская, 28;
- ул. Княжеская, 4;
- ул. Транспортная, 8А;
- просп. Шевченко, 11 (со стороны ул. Р. Кармена);
- ул. Сегедская, 8;
- ул. Черняховского, 5;
- ул. Тираспольская, 13 (во дворе);
- ул. Посмитного, 33/Фонтанская дорога, 65;
- ул. Малая Арнаутская, 25;
- ул. Большая Арнаутская, 83;
- ул. Атамана Чепиги, 9;
- ул. Балковская, 36/5;
- ул. Сергея Ядова, 22;
- просп. Добровольского, 148 А (возле теплотрассы);
- просп. Добровольского, 18 А (возле бойлерной);
- ул. Заболотного, 36;
- ул. Высоцкого, 20 (возле бойлерной);
- ул. Бочарова, 1 (возле бойлерной);
- ул. Давида Ойстраха, 13 (возле бойлерной);
- ул. Заболотного, 19;
- просп. Добровольского, 95;
- ул. Марсельская, 9;
- ул. Героев обороны Одессы, 76;
- ул. Крымская, 70;
- ул. Заболотного, 55;
- ул. Капитана Кузнецова, 95;
- ул. Героев обороны Одессы, 18;
- Николаевская дорога, 297;
- Николаевская дорога, 309;
- ул. Черноморского казачества, 167;
- ул. Николая Плыгуна, 3;
- ул. Ширшова, 21;
- ул. Краснослободская, 88.
К слову, в Киеве заработали 15 площадок для сбора новогодних елок после праздников.
Источник: Одесский горсовет