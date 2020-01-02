Венедиктова сложила депутатский мандат

Ирина Венедиктова, временно исполняющая обязанности председателя Государственного бюро расследований, написала заявление о сложении полномочий народного депутата.

Нардеп от Слуги народа Ирина Венедиктова подала в Верховную Раду заявление о сложении депутатских полномочий из-за ее назначения временно исполняющим обязанности председателя ГБР.

Согласно закону о статусе народного депутата, назначение нардепа на должность несовместимо с депутатским мандатом.

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– К выполнению полномочий в Государственном бюро расследований Ирина Венедиктова приступила 28 декабря 2019 года после выполнения требований закона ч. 3 ст. 3 О статусе народного депутата Украины, – говорится в сообщении.

Напомним, 27 декабря Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.