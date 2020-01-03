Полиция закрыла 15 игорных заведений, которые хотели возобновить работу – Гончарук

С 27 декабря 2019 полиция пресекла деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые пытались возобновить свою работу.

По сообщениям на правительственную горячую линию с 27 декабря 2019 году полиция пресекла деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые попытались восстановить свою работу.

– У нашего правительства есть четкая цель – побороть нелегальные черные и серые рынки, которые вредят экономике Украины, – рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Также Гончарук добавил, что звонки на правительственную горячую линию по номеру 1545 бесплатные.

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Чтобы сообщить о нелегальное игорное заведение, выберите категорию #5.

Ранее Гончарук отчитался о закрытии более 5 300 игорных заведений.

Источник: Алексей Гончарук