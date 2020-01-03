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Факты / Украина / Общество

Пробное ВНО: в Украине началась регистрация

3 января начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО).

Тест ЗНО

С 3 до 24 января будет продолжаться регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании.

Зарегистрироваться можно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Первое пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 28 марта.

В день проведения пробного тестирования каждый может пройти тест из одного  предмета.

Пробное ВНО является платной услугой. Стоимость тестирования определены региональными центрами оценивания качества образования.

Читайте: Пробное ВНО 2020: сколько стоит тестирование

Напомним, с 2021 года ВНО по математике станет обязательным для всех абитуриентов.

Источник: УЦОЯО

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