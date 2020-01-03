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Факты / Украина

Украина должна обратить внимание на агентов РФ в Одессе – Ходжес

Украина и дальше будет получать поддержку США для противодействия РФ в черноморском регионе, однако ей следует обратить внимание на агентов РФ в Одессе.

Бен Ходжес

Экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Украина должна чувствовать не только материальную поддержку Запада, но и психологическую.

По его словам, сейчас наблюдается весьма сильная поддержка Украины Конгрессом США и администрацией американского президента Дональда Трампа.

– Поэтому она будет продолжаться… В частности, мы все ожидаем поставок оборудования и вооружений, которые помогут укрепить оборону украинских берегов Черного моря. В тот же время, Украине следует внимательнее присмотреться к своим собственным усилиям в этом направлении. В частности, присмотреться к российскому бизнесу и агентурной сети в Одессе, – сказал Ходжес.

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Генерал-лейтенант добавил, что РФ вполне может устраивать ситуация, которая сложилась в черноморском регионе и на Донбассе.

Он также считает, что сейчас сил НАТО в черноморском регионе недостаточно для эффективного противодействия России.

К слову, в США опубликовали документы касательно задержки военной помощи Украине Дональдом Трампом.

Источник: Апостроф

Фото: Getty Images

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