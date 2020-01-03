ВАКС заочно отправил под стражу Арбузова

Сергею Арбузову, который объявлен в международный розыск, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова Сергею Арбузову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Такое решение 3 января принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС), рассматривая ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро.

Поскольку Арбузов объявлен в международный розыск, мера пресечения была избрана в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины.

В ней говорится, что после задержания подозреваемого и не более чем через 48 часов после его доставки к месту уголовного производства следственный судья при участии подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения или о его замене на более мягкую меру.

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Арбузову инкриминируют растрату активов Национального банка Украины на сумму 220 млн грн.

Как сообщалось, ВАКС также арестовал Андрея Клюева – первого вице-премьер-министра правительства Азарова.

Источник: ВАКС