7 января в Киеве ограничат движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской.

7 января с 12.00 до 17.00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

На Рождество в Киеве на Софийской и Контрактовой площадях продет шествие звездочетов.

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Движение троллейбусов на Рождество 2020:

троллейбусы № 6 от Минского массива до ст. м. Лукьяновская;

троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

7 января могут кратковременно закрыть на вход станцию метро Золотые ворота. В это время все эскалаторы будут работать на подъем для избежания давки на платформе.

Также возможно ограничение или закрытии на вход станций метро Крещатик, Контрактовая площадь, Почтовая площадь и Майдан Независимости.

Закрытие станций будет зависеть от пассажиропотока.

Ранее Факты ICTV писали, как работают банки на Новый год 2020. В период новогодних и рождественских праздников банки также должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкрепление их наличностью.