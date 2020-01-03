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Как работают банки на Новый год 2020

3 и 8 января украинские банки будут работать в обычном режиме. О регламенте работы финучреждений и системы электронных платежей в другие дни на Новый год 2020 читайте в материале Фактов ICTV.

Банкомат

НБУ определил режим работы банков и системы электронных платежей (СЭП) в декабре 2019 и на Новый год 2020:

С 29 декабря по 1 января – банки не работают.

2 января – банки будут работать без клиентов, только обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы через СЭП не будут осуществляться.

3 и 8 января – обычные рабочие дни для банковской системы и СЭП.

4, 5, 6, 7 января – нерабочие дни.

День работы СЭП переносится с понедельника 6 января на субботу 11 января.

То есть с 8 по 11 января – это обычные рабочие дни для банков.

Читайте: Как встречать Новый год 2020 – традиции празднования

В НБУ отмечают, что с 28 декабря 2019 до 7 января 2020 включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, установленный 27 декабря.

В период новогодних и рождественских праздников банки также должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкрепление их наличностью.

Ранее мы рассказывали, сколько дней будут отдыхать украинцы на Новый год 2020 и Рождество.

Фото: iStock

Источник: НБУ

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