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Факты / Украина

Государственной налоговой службе удалось остановить махинации на 8,4 млрд грн

С помощью системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных-расчетов корректировки остановили махинации на 8,4 млрд грн.

Податки

По результатам работы системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных-расчетов в период с 23 марта 2018 года до 31 декабря 2019 года удалось остановить регистрацию около 354 тыс. НН/РК.

То есть за указанный период Государственная налоговая служба предотвратила регистрацию безосновательного налогового кредита на сумму 8,4 млрд грн.

– Все это – плательщики, которые даже не пожелали подтвердить реальность хозяйственных операций (не имея вообще первичных документов или понимая, что комиссии органов ГНС сразу предоставят надлежащую правовую оценку представленным документам). Именно такие компании больше всего заинтересованы в срыве работы этого действенного механизма борьбы с недобросовестными налогоплательщиками, – сообщили в пресс-службе ГНС.

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В налоговой добавили, что указанная система помогает защищать экономические интересы Украины от различных схем и злоупотреблений.

К слову, в рамках борьбы с теневым рынком горючего налоговая служба остановила деятельность 264 нелегальных АЗС.

Источник: Государственная налоговая служба

Фото: Pixabay

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