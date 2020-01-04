Госканал для оккупированных территорий будет вещать на 80% ОРДЛО

Сейчас существует техническая возможность покрыть 80% оккупированного Донбасса вещанием специального государственного канала.

Руководитель информационного вещания канала для жителей временно оккупированных территорий Донбасса Елена Трибушная заявила, что запуск канала на базе UATV начнется 13 января.

По ее словам, сейчас техническая база позволяет покрыть около 80% ОРДЛО вещанием канала.

– Наша цель — объективно рассказывать обо всем, что происходит в Украине, понимая, что почти шесть лет эти люди потребляли контент российских телеканалов, – сказала Трибушная.

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Она считает, что таким образом жителям оккупированных территорий Донбасса смогут показать, что их слышат и хотят начать диалог.

Сейчас решается, какой именно контент будет транслировать телеканал и как его расставят в сетке.

В дальнейшем планируется распространить его вещание на территорию аннексированного Крыма.

К слову, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что канал для оккупированных территорий сможет конкурировать с контентом РФ.

Источник: Детектор медіа