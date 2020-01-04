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Факты / Украина

Украинцы не готовы – Епифаний о переносе даты Рождества

В ближайшее время в Украине не собираются переносить дату празднования Рождества, поскольку большинство украинцев к этому не готовы.

Украинцы не готовы – Епифаний о переносе даты Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что в ближайшее время не будут проводить календарную реформу, которая переносит дату празднования Рождества на 25 декабря.

Он считает, что сейчас украинский народ не готов к внедрению указанной реформы.

По словам Епифания, пока вопрос переноса Рождества является достаточно сложным.

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Предстоятель ПЦУ добавил, что сначала нужно осуществить большую просветительскую работу.

– В епархиях проведем опрос, увидим какой процент за перенос, какой против. Будем анализировать, работать. В будущем, думаю, этот вопрос будет решен положительно, – сказал Епифаний.

Принять соответствующее решение будет гораздо легче после того, как все православные поместные церкви объединятся.

К слову, Епифаний рассказал, что нужно для того, чтобы стать счастливым в новом году.

Источник: Радио Свобода

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