Украинцы не готовы – Епифаний о переносе даты Рождества

В ближайшее время в Украине не собираются переносить дату празднования Рождества, поскольку большинство украинцев к этому не готовы.
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что в ближайшее время не будут проводить календарную реформу, которая переносит дату празднования Рождества на 25 декабря.
Он считает, что сейчас украинский народ не готов к внедрению указанной реформы.
По словам Епифания, пока вопрос переноса Рождества является достаточно сложным.
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Предстоятель ПЦУ добавил, что сначала нужно осуществить большую просветительскую работу.
– В епархиях проведем опрос, увидим какой процент за перенос, какой против. Будем анализировать, работать. В будущем, думаю, этот вопрос будет решен положительно, – сказал Епифаний.
Принять соответствующее решение будет гораздо легче после того, как все православные поместные церкви объединятся.
К слову, Епифаний рассказал, что нужно для того, чтобы стать счастливым в новом году.