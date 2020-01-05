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Факты / Украина

Организаторы отменили выступление Хакамады в Киеве

Ирина Хакамада, которая поддержала оккупацию Крыма РФ, не выступит на бизнес-форуме в Киеве,

Организаторы отменили выступление Хакамады в Киеве

Российский политик, бизнес-тренер Ирина Хакамада, которая после оккупации Крыма называла президента РФ Владимира Путина “победителем”, не выступит на DreamBIG Forum в Киеве.

По словам организаторов, они пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями.

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– Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров – бизнес-тренер Ирина Хакамада – не выступит на DreamBIG Forum, – говорится в сообщении.

Напомним, что российский политик Ирина Хакамада, которая поддерживала оккупацию Крыма Россией, планировала выступить на бизнес-форуме в Киеве DreamBIG Forum 27 февраля.

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