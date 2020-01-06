Вкусной вам кутьи! Гончарук поздравил Украину с Рождеством

Алексей Гончарук поздравил украинцев с Рождеством и пожелал почувствовать рождественскую радость.

Премьер-министр Украины поздравил украинцев с Рождеством и пожелал каждому почувствовать рождественскую радость, заботу и уют.

– Где бы вы ни были сегодня: дома за семейным столом, на работе, в дальнем путешествии или на службе, защищая нашу Родину, – желаю почувствовать рождественскую радость, заботу и уют!

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Также он пожелал, чтобы в каждом доме сегодня царил мир и согласие.

– Пусть Рождество подарит всем нам силу, веру и вдохновение на новый год. Вкусной вам кутьи! Христос родился! Славим его!

Ранее Владимир Зеленский поздравил с наступающим Рождеством и напомнил, что известная рождественская песня Щедрик – это достояние украинского народа.