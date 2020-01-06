В 2020 году ожидается укрепление гривны – Милованов

Министерство экономики ожидает укрепления гривны в 2020 году.

Глава министерства заявил, что курс будет укрепляться при условии развития экономики и благоприятной ситуации на мировых рынках.

– Курс – это относительная цена украинской экономики в мировую. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такие изменения временно, немного придержать курс или сгладить колебания, – написал Тимофей Милованов.

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Также он отметил, что ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса.

Ранее Тимофей Милованов рассказал, как на украинскую экономику повлияет росте цен на нефть.