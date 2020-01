Как встретить Рождество в Украине лучше чем в Сорбонне или Риме и увидеть все самое интересное – читайте в материале Факты ICTV.

В связи с получением безвизового режима украинцы все чаще едут отмечать Рождество за границу. Но рождественская подборка Фактов ICTV покажет, что украинские города полностью готовы к празднику и могут посоревноваться с европейскими количеством туристов и градусом рождественского настроения.

Изысканный Львов

Где же встретить Рождество? Начнем с культурной столицы нашей страны. Считается, что Львов лучше всего выглядит в снежной завесе и ярких огоньках. Подготовка к зимним праздникам тут началась заранее. 13 декабря стартовала рождественская ярмарка Я дарую тобі Львів, на которой можно найти колоритные сувениры и гостинцы, посмотреть на конкурс ледяных скульптур и вертеп. Также, кроме классической прогулки по Рыночной площади можно отдохнуть в культовых кафе Львова:

Львівська мануфактура кави – место, которое предлагает кофе только из свежеобжаренных зерен и большой ассортимент десертов, средний чек 100 грн.

Кофейня-музей Фиксаж – кроме ароматного кофе тут можно увидеть уникальные экспонаты кино- и фото-техники, а средний чек за впечатления и вкусный кофе составит 100 грн.



















Чем заняться на Рождество 2020: лучшие локации в Украине / 5 фотографий

В этом году на православное Рождество планируется фестиваль Велика коляда, а на Свят вечер всех приглашают на праздничное застолье прямо посреди города.

В преддверии праздников все цены на проживание и развлечения поднимаются в несколько раз. Место в хостеле – от 200 грн., а двухместный стандартный номер в отеле от 700 грн. за сутки. Билет на каток на Рыночной площади стоит 150 грн. в выходные и праздники. Также рекомендуем подумать про бронь железнодорожных билетов заранее. Уже сейчас трудно найти удобные места на ночной поезд. Купе из Киева во Львов стоит 680 грн., плацкарт от 150 грн., а путешествие BlaBlaCar обойдется в 450-500 грн.

Сказочный Ивано-Франковск

Ивано-Франковск – это бюджетная версия Львова и любимая резиденция польских князей. Тут также есть главная площадь Рынок, Ратуша, уютные переулки и кофейни. Особенно красива центральная улица, местные ласково называют её Стометровкой. Тут также любят кофе, но франковские кафе удивляют по-своему и готовят только собственные тайные рецепты в аутентичных кофейнях:

Кава Станіслава – уютное заведение в самом сердце Ивано-Франковска, можно полюбоваться зимним городом и купить понравившейся сорт кофе или сувениры.

Говорить Івано-Франківськ – это кафе в котором полностью воссозданы интерьер и атмосфера старинной европейской кофейни. Его особенности – это открытая кухня и демократичные цены, средний чек всего 80 грн.

К Рождеству весь город украшается фонариками и ангелочками, создается ощущение, будто ты в сказочном городке рождественских эльфов. В Ивано-Франковске уважают традиции, поэтому за колоритом западной Украины и настоящим христианским праздником нужно ехать сюда. Вкусные национальные блюда, вертепы, праздничные литургии, старинные гадания и обряды – неотъемлемые атрибуты здешних гуляний и празднований.















Чем заняться на Рождество 2020: лучшие локации в Украине / 4 фотографии

Очень важны доступность и удобное местоположение города. Фактически, Франковск это перевалочный пункт между горнолыжными курортами, Львовом и такими туристическими поселками как Яремче и Коломия. Приехав на три дня, можно заселится в бюджетные апартаменты (двухместные номера с завтраком от 500 грн.), съездить в горы, прогуляться по местным достопримечательностям и посетить соседний Львов значительно сэкономив. Самые дешевые билеты на поезд из Киева до Ивано-Франковска от 170 грн. плацкарт, купе – 250 грн.

Роскошный Киев

Главная проблема киевского Рождества – это выбрать место для празднования среди разнообразных предложений. Весь город активно готовится к зимним праздникам, кажется, в этом году Киев превзойдет своей красотой и изысканностью все ожидания.

Незабываемый семейный праздник нужно искать на Софийской площади. Именно здесь стоит главная елка страны, ее высота в этом году больше 28 метров. Основной тематикой новогодних праздников будет сказка про Щелкунчика. Все пространство поделили на 4 королевства. Королевство подарков – ярмарка рождественских сувениров. Королевство вкуса – фуд-зона с праздничными угощениями. Королевство развлечений – тут найдутся аттракционы для детей и взрослых. Королевство лайков – бесплатные фото-зоны в тематике Щелкунчика.

Фестиваль на Подоле пройдет в украинском стиле. Для декора выбрали орнамент опишнянской керамики. Главным развлечением будет рождественский концерт и стрит-арт каток для всех желающих.















Чем заняться на Рождество 2020: лучшие локации в Украине / 4 фотографии

Если собираетесь на ВДНХ придется разбить свою копилочку. Тут во время зимних праздников открыт ивент Зимова країна. Работают нестандартные локации для детей и взрослых, вход свободный, но каждая локация платная, в среднем 200 грн. со взрослого. Семейный отдых 4 человек за две локации, каток и несколько блюд с праздничной ярмарки обойдется в 2 500 – 3 000 грн.

Выпить горячий кофе или перекусить можно в современных еспрессо-барах:

Хармс – non-fiction кафе, которое предлагает не только вкусные блюда, а и тщательно подобранную коллекцию литературы. Средний чек 150 грн.

Paliturka – лучший выбор сиропов и альтернативного кофе, а также изысканные десерты и место для бук-кросинга. Средний чек 150-200 грн.

Vagabond – особенностью заведения является отсутствие фиксированных, тут работает система pay what you want. Постоянные гости хвалят авторский кофе и завтраки.

Таинственная Одесса

Зимняя Одесса удивит вас количеством культурных событий и гостеприимством. На Рождество тут планируются уникальные театральные представления, мюзиклы, фестиваль балета.

Представление Чудо Рождества в филармонии – классическая рождественская история в новой трактовке. Билеты обойдутся в 100-200 грн. со взрослого.

Модерн-балет Долгий рождественский обед и Женщина в ре миноре – таинственная постановка Раду Поклитару. Сочетание роскоши Оперного театра, силы классической музыки и современного искусства оставят самое приятное впечатление про Одессу и подчеркнут ее магию и утонченность. Самые дешевые билеты всего 50 грн., хотя вряд ли вы ощутите всё таинство представления из такого уголка в большом зале, а чтобы быть ближе к искусству придется заплатить 600-800 грн.















Чем заняться на Рождество 2020: лучшие локации в Украине / 4 фотографии

После насыщения своей души рождественским чудом стоит прогуляться по ночной Одессе. Жемчужина у моря приготовила для вас празднично украшенную Потемкинскую лестницу, ярмарку на Приморском бульваре, угощение гигантским тортом Вечера на хуторе близ Диканьки возле озябшего Дюка Ришелье. Горячий кофе к десерту можно купить в атмосферных Одесских кафе:

Traveler`s coffee –любимое место Одесситов, которое специализируется на кофейной культуре и обновляет меня каждый сезон. Средний чек 250 грн.

Минималист – минимализм в интерьере и меню, подходит для вегетарианцев и гостей с домашними животными.

Однокомнатные апартаменты в Одессе стоят от 500 грн., отель от 600 за двухместный номер. Путешествие в морскую сказку на поезде обойдется в 195 грн. за плацкарт и 370 за купе.

Надеемся, что в нашей подборке вы нашли место для идеальных рождественских праздников. Уверенны, что Украина подарит вам все свое тепло в этот прекрасный день. Счастливого Рождества!

Зиновьева София