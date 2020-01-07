Минским соглашениям найдут альтернативу: Пристайко назвал два условия

Альтернативы Минским соглашениям начнут искать, если в 2020 году в ОРДЛО не пройдут выборы или процесс разведения войск продлится слишком долго.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что Украина начнет искать альтернативы Минским соглашениям, если в 2020 году на оккупированных территория Донбасса не пройдут выборы.

– Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса, – сказал он.

Также министр подчеркнул, что никакие незаконные формирования не могут принимать участие в выборах.

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По его словам, выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью 2020 года.

– Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины, – сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что его насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений. По его словам, ключом Минска является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в Конституцию.