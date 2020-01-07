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Факты / Украина

Погода в Украине на 7 января (КАРТА)

Во вторник, 7 января, в Украине не ожидается осадков.

Погода в Украине на 7 января (КАРТА)

7 января, во вторник, в Украине не предвидится осадков.

На Западе температура воздуха будет колебаться от о до +4 днем и до – 7 ночью.

Читайте: Без зимы и с засухами. Чем грозит Украине глобальное потепление

На Востоке Украины предусматривается мокрый снег и до -1 градуса днем.

В центральной части погода будет солнечная, с небольшими облаками, температура от +1 до -1 градуса.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода зимой.

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