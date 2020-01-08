Черные ящики с самолета МАУ, который разбился неподалеку Тегерана, расшифруют специалисты Ирана.

Начальник департамента реагирования на чрезвычайные события Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что расшифровка черных ящиков с самолета МАУ, который разбился вблизи Тегерана, будет происходить в соответствии с действующими законами.

По его словам, они устанавливают, где именно должна происходить их расшифровка.

– Четко сказано, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране, – подытожил Резаифар.

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В свою очередь руководитель Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что украинская сторона может следить за процессом расшифровки.

Он добавил, что причину аварии объявят только после изучения черных ящиков.

Напомним, Иран отказался передавать компании Boeing черные ящики, которые нашли на месте крушения самолета МАУ.

Источник: ISNA, Mehr