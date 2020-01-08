До катастрофы самолета МАУ предостережений на счет полетов над Ираном не было – Украэрорух

До авиакатастрофы самолета МАУ под иранским Тегераном ни одна страна не объявляла предостережений об опасности полетов над Ираном.

Предостережений об опасности полетов над территорией Ирана до сегодняшнего дня, 8 января, не объявляла ни одна страна.

Об этом заявили в Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух).

В ведомстве отмечают, что уже после авиакатастрофы самолета МАУ под иранским Тегераном мировые авиационные компании начали отменять полеты над этой страной.

При этом иранская авиационная власть не вводила запрет на движение самолетов в своем воздушном пространстве.

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В Украэрорухе также сообщили, что 8 января в 00.00 по UTC Федеральная авиационная администрация США запретила гражданским самолетам полеты над Багдадом, Тегераном, Персидским и Оманским заливами.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.