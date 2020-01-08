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Факты / Украина / Общество

Крушение самолета МАУ в Иране: Украина отправляет в Тегеран спецборты

Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Иране. Они будут обнародованы в ближайшее время.

Крушение самолета МАУ в Иране: Украина отправляет в Тегеран спецборты

В аэропорту Имам Хомейни, находятся посол и консул Украины в Иране.

По поручению президента аппарат СНБО создал оперативный штаб.

– Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших, ждем согласования иранской стороны для отлета, – подчеркнул президент.

ЧитайтеПервое видео с места катастрофы самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране

Зеленский срочно вылетел из Омана в Киев.

– Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы, – отметил Владимир Зеленский.

Срочные справки можно получить на горячей линии МИД по телефону +38 (044) 238 16 57.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Никто не выжил.

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