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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс доллара и евро после праздников в Украине

По итогам 2019 года курс украинской гривны вырос относительно всех валют мира.

Курс доллара и евро после праздников в Украине

Украинская гривна резко возросла в 2019 году.

По отношению к гривне девальвировали все мировые валюты:

  • американский доллар — на 14,5%;
  • евро — на 16,2%;
  • китайский юань — на 15,6%;
  • польский злотый — на 15,3%;
  • британский фунт — на 11,8%;
  • швейцарский франк — на 12,9%.

– Меньше всего за 2019 год относительно украинской валюты снизились обменные курсы российского рубля и египетского фунта (по 4,5%), а также таиландского бата (– 7%) и малавийской пятнашки (– 9,3%), — добавляют в Нацбанке.

Читайте: Курс доллара, цены и мировой кризис: прогноз экспертов на 2020 год

По сравнению с 3 января средний курс покупки наличного доллара банками вырос на 1 копейку (до 23,50 грн/$), продажи – снизился на 13 копеек (до 24,01 грн/$).

Средний курс покупки евро банками снизился на 5 копеек (до 26,06 грн/€), продажи – на 19 копеек (до 26,73 грн/€).

Напомним, ранее Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины.

Источник: НБУ

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